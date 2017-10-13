Трагическое происшествие в метро Киева: поезд насмерть задавил мужчину

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19 октября ночью в киевском метрополитене произошло трагическое происшествие – поезд насмерть задавил мужчину. Трагедия произошла между станциями «Гидропарк» и «Левобережная». Причины на данный момент неизвестны.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины.
Спасатели, прибывшие на место вызова, извлекли тело мужчины 1984 года рождения и передали его сотрудникам правоохранительных органов.
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