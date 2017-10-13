Трагическое происшествие в метро Киева: поезд насмерть задавил мужчину

19 октября ночью в киевском метрополитене произошло трагическое происшествие – поезд насмерть задавил мужчину. Трагедия произошла между станциями «Гидропарк» и «Левобережная». Причины на данный момент неизвестны. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины. Спасатели, прибывшие на место вызова, извлекли тело мужчины 1984 года рождения и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Читайте также: В Донецкой области произошло ДТП: спасатели «вырезали» из автомобиля двух пострадавших