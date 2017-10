| Криминал / Происшествия | 10:31 | 20.10.2017 В Кривом Роге разоблачили группу торговцев метамфетамином Криворожской местной прокуратурой №1 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ из корыстных побуждений. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «В январе 2017 злоумышленники, вступив в предварительный сговор, приобрели психотропное вещество (метамфетамин), расфасовали ее на большие и малые дозы, после чего поместили в общедоступных общественных местах на территории города Кривого Рога с целью дальнейшего сбыта. Денежные средства они получали через сеть банкоматов с банковских карточных счетов.

Во время санкционированных обысков в квартире организатора и двух соучастников преступления правоохранительными органами выявлено и изъято 58 фрагментов полимерных трубочек с метамфетамином, около 3 тысяч таблеток лекарственного средства «Ефина», каждая из которых содержит прекурсор «Псевдоэфедрин». Также обнаружено гладкоствольное двуствольное охотничье ружье, изготовленное самодельным способом, обрез гладкоствольного охотничьего ружья и 10 патронов 16 калибра», - говорится в сообщении. В суд направлено обвинительные акты в отношении трех участников преступной группы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

