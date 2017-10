| Криминал / Происшествия | 12:00 | 20.10.2017 В Днепре произошел пожар в многоквартирном доме: спасено 5 человек 20 октября в 5:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Академика Лазаряна в Соборном районе Днепра. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По сообщению к месту вызова были немедленно направлены пожарно-спасательные отделения 1-го и 19-го государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. По прибытию на место чрезвычайной ситуации спасатели выяснили, что пожар возник в одной из квартир трехэтажного жилого дома. На последнем третьем этаже дома наблюдалось сильное задымление. В результате жители не могли эвакуироваться самостоятельно. Во время пожара спасены пять человек. Спасатели вывели по лестничной клетке в аппарате на сжатом воздухе пенсионерку, 1930 года рождения. В этой же квартире находилась семейная пара с 6-летним сыном. С помощью трехколенной лестницы удалось оперативно освободить семью из задымленного помещения. Таким образом, с помощью лестницы были спасен и пенсионера, 1960 года, мужчину с ограниченными возможностями, который находился в соседней квартире. Все спасенные были переданы в кареты скорой медицинской помощи, однако от госпитализации жители дома отказались. Огнем уничтожено подвесной потолок, перекрытия, отделка стен, две межкомнатные двери, 9 окон, мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила 40,5 квадратных метров. Причину пожара и ущерб устанавливаются правоохранительные органы. В 6:17 пожар был локализован, а в 06:59 ликвидирован. Всего на ликвидацию пожара привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

