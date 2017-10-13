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| Криминал / Происшествия | 12:00 | 20.10.2017
В Днепре произошел пожар в многоквартирном доме: спасено 5 человек

20 октября в 5:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Академика Лазаряна в Соборном районе Днепра.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По сообщению к месту вызова были немедленно направлены пожарно-спасательные отделения 1-го и 19-го государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию на место чрезвычайной ситуации спасатели выяснили, что пожар возник в одной из квартир трехэтажного жилого дома.

На последнем третьем этаже дома наблюдалось сильное задымление. В результате жители не могли эвакуироваться самостоятельно. Во время пожара спасены пять человек. Спасатели вывели по лестничной клетке в аппарате на сжатом воздухе пенсионерку, 1930 года рождения. В этой же квартире находилась семейная пара с 6-летним сыном. С помощью трехколенной лестницы удалось оперативно освободить семью из задымленного помещения. Таким образом, с помощью лестницы были спасен и пенсионера, 1960 года, мужчину с ограниченными возможностями, который находился в соседней квартире.

Все спасенные были переданы в кареты скорой медицинской помощи, однако от госпитализации жители дома отказались.

Огнем уничтожено подвесной потолок, перекрытия, отделка стен, две межкомнатные двери, 9 окон, мебель и домашние вещи.

Площадь пожара составила 40,5 квадратных метров.

Причину пожара и ущерб устанавливаются правоохранительные органы.

В 6:17 пожар был локализован, а в 06:59 ликвидирован.

Всего на ликвидацию пожара привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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