| Криминал / Происшествия | 12:12 | 20.10.2017 В полиции Киева прокомментировали гибель мужчины в метрополитене Правоохранители столичной подземки выясняют обстоятельства гибели мужчины на путях. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев. ЧП произошло на перегоне между станциями «Гидропарк» и «Левобережная». 33-летний житель Сумской области от полученных травм скончался на месте. Начато досудебное расследование. Вчера в 22:48 в дежурную часть управления полиции в метрополитене поступило сообщение о том, что на путях лежит человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и врачи. Прибыв на вызов, «скорая» констатировала смерть мужчины. Правоохранители с камер видеонаблюдения метропотилена установили, что мужчина перелез через забор и ходил по путям. Причины такого поведения полицейские выясняют. Тело мужчины направили на экспертизу для окончательного установления причины смерти. Следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (Самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

