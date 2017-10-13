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| Криминал / Происшествия | 12:39 | 20.10.2017
Полиция перекрыла канал продаж «живого товара» из Днепра в Израиль

В течение 2016-2017 годов мужчина и женщина вербовали жительниц Днепропетровской и Запорожской областей и в дальнейшем переправляли их в Израиль для работы проститутками.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Установлено, что мужчина с женщиной приезжали в Днепр из Запорожья, где встречались с девушками и предлагали им работу в Израиле. Жертвы не имели постоянного места работы, а злоумышленники обещали высокие заработки, поэтому девушки соглашались.

Доказано, что таким образом были завербованы и переправлены в г. Хайфа Израиль три девушки. Там она работали проститутками. Сейчас все пострадавшие вернулись домой.

Пока идет досудебное следствие, за подозреваемую женщину внесен залог в размере 500 тыс. грн. Она находится по месту жительства. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В действиях торговцев «живым товаром» усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).
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