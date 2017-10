| Криминал / Происшествия | 12:43 | 20.10.2017 Рядом с Днепром в лесу заблудился пожилой мужчина 19 октября около 1 часа дня спецлинии 102 поступил вызов о том, что человеку необходима помощь. Как оказалось, в лесу недалеко от города заблудился 64-летний мужчина. Патрульные присоединились к его поискам. Через несколько часов с помощью родственников и лесника с собакой мужчины нашли и вывели из леса. Впрочем, после такого приключения, лесник обнаружил, что в его отсутствие у него из автомобиля похитили 20-литровую канистру с бензином. Мужчина заподозрил в этом молодых людей, которых видел неподалеку на автомобили «Москвич». Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра. Патрульные отправились на поиск возможных воров. На улице Большой Диевской они заметили указанный автомобиль и остановили его. Во время поверхностной проверки в багажнике транспортного средства обнаружили канистру с горючим. Лесник узнал в ней свою собственность. Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки наркотического опьянения. Мужчине предложили пройти медосмотр. Он согласился. У пассажира «Москвича» полицейские обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. В результате обоих мужчин задержали. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, а задержанных доставили в Новокодацькое отделение полиции.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7