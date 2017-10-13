Рядом с Днепром в лесу заблудился пожилой мужчина

19 октября около 1 часа дня спецлинии 102 поступил вызов о том, что человеку необходима помощь. Как оказалось, в лесу недалеко от города заблудился 64-летний мужчина. Патрульные присоединились к его поискам. Через несколько часов с помощью родственников и лесника с собакой мужчины нашли и вывели из леса. Впрочем, после такого приключения, лесник обнаружил, что в его отсутствие у него из автомобиля похитили 20-литровую канистру с бензином. Мужчина заподозрил в этом молодых людей, которых видел неподалеку на автомобили «Москвич».

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Патрульные отправились на поиск возможных воров. На улице Большой Диевской они заметили указанный автомобиль и остановили его. Во время поверхностной проверки в багажнике транспортного средства обнаружили канистру с горючим. Лесник узнал в ней свою собственность. Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки наркотического опьянения. Мужчине предложили пройти медосмотр. Он согласился.

У пассажира «Москвича» полицейские обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. В результате обоих мужчин задержали. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, а задержанных доставили в Новокодацькое отделение полиции.

