В Киеве иностранца задержали во время ограбления квартиры

Двое мужчин ворвались в квартиру, забрали ювелирные изделия и пытались убежать. Одного из злоумышленников полицейские задержали, его сообщника - разыскивают. Кража произошла на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев.

Одного из злоумышленников патрульные полицейские задержали на выходе из подъезда, другому удалось скрыться. Осуществляются меры по его задержанию.

28-летний гражданин иностранного государства задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свою вину не признает.

Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.