| Криминал / Происшествия | 13:11 | 20.10.2017 В Киеве иностранца задержали во время ограбления квартиры Двое мужчин ворвались в квартиру, забрали ювелирные изделия и пытались убежать. Одного из злоумышленников полицейские задержали, его сообщника - разыскивают. Кража произошла на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев. Одного из злоумышленников патрульные полицейские задержали на выходе из подъезда, другому удалось скрыться. Осуществляются меры по его задержанию. 28-летний гражданин иностранного государства задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свою вину не признает. Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7