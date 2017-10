| Криминал / Происшествия | 17:30 | 20.10.2017 В Кабуле террорист-смертник подорвался в мечети, десятки погибших В Кабуле (Афганистан) террорист-смертник в мечети привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли не менее 30 человек. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на rbc.ua. Сообщается, что террорист-смертник подорвался в шиитской мечети Имама Замана. По данным служб безопасности, в результате теракта погибли не менее 30 человек. В то же время точное количество жертв на данный момент неизвестно. Напомним, ранее сообщалось, что боевики "Талибана" напали на военную базу в Афганистане, в результате чего погибли не менее 43 военных. Нападение произошло в среду вечером после того, как два террориста-смертника на автомобилях Humvee ворвались на базу и подорвали свои транспортные средства. Кроме того, дополнительные силы боевиков провели штурм военной базы. Также сообщается, что в результате авиаударов международной коалиции ликвидировали около 10 боевиков. Другие подробности боев пока не сообщаются. "Талибан" взял ответственность за атаку.

