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| Криминал / Происшествия | 17:30 | 20.10.2017
В Кабуле террорист-смертник подорвался в мечети, десятки погибших

В Кабуле (Афганистан) террорист-смертник в мечети привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли не менее 30 человек.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на rbc.ua.

Сообщается, что террорист-смертник подорвался в шиитской мечети Имама Замана. По данным служб безопасности, в результате теракта погибли не менее 30 человек. В то же время точное количество жертв на данный момент неизвестно. Напомним, ранее сообщалось, что боевики "Талибана" напали на военную базу в Афганистане, в результате чего погибли не менее 43 военных.

Нападение произошло в среду вечером после того, как два террориста-смертника на автомобилях Humvee ворвались на базу и подорвали свои транспортные средства. Кроме того, дополнительные силы боевиков провели штурм военной базы. Также сообщается, что в результате авиаударов международной коалиции ликвидировали около 10 боевиков. Другие подробности боев пока не сообщаются. "Талибан" взял ответственность за атаку.

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