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| Криминал / Происшествия | 17:55 | 20.10.2017
Под Запорожьем в ДТП погибла жительница Днепра

В Запорожском районе в результате дорожно-транспортного происшествия, одна пассажирка погибла, водитель и еще двое пассажиров получили телесные повреждения.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Запорожской области.

Женщина-водитель автомобиля «Хюндай» 1961 года не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и наехала на металлическое ограждение, в результате транспортное средство перевернулось.
В результате аварии пассажирка автомобиля 1954 года погибла на месте происшествия, водитель и еще двое пассажиров 1970 и 1944 рождения госпитализированы в больницу. Все пострадавшие жительницы города Днепр.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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