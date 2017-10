| Криминал / Происшествия | 17:55 | 20.10.2017 Под Запорожьем в ДТП погибла жительница Днепра В Запорожском районе в результате дорожно-транспортного происшествия, одна пассажирка погибла, водитель и еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Запорожской области. Женщина-водитель автомобиля «Хюндай» 1961 года не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и наехала на металлическое ограждение, в результате транспортное средство перевернулось.

В результате аварии пассажирка автомобиля 1954 года погибла на месте происшествия, водитель и еще двое пассажиров 1970 и 1944 рождения госпитализированы в больницу. Все пострадавшие жительницы города Днепр. Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

