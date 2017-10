| Криминал / Происшествия | 15:12 | 22.10.2017 В Днепре мужчина с детства мечтал о велосипеде и при попытке его украсть был задержан хозяином (ФОТО) 21 октября вечером у заправочной станции на ул. Калиновой. Владелец велосипеда увидел, как на его транспортном средстве пытается уехать неизвестный. Мужчина не растерялся и побежал за грабителем. Он догнал злоумышленника и удерживал до прибытия полиции. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. «34-летний грабитель рассказал, что с детства мечтал иметь велосипед, поэтому когда увидел оставленный без присмотра желанный транспортное средство - сразу же решил его украсть. Однако, его преступный умысел не удался - потерпевший сам задержал злоумышленника и передал полиции. Правоохранители доставили грабителя в отделение полиции. По данному факту следственными Амур-Нижнеднепровский отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Похищенный велосипед передали владельцу», - говориться в сообщении. По информации правоохранителей, за содеянное злоумышленнику грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 120 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

