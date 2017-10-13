В Полтаве 7-летняя девочка застряла головой в оконной решетке

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21 октября в 22:12 в Службу спасения «101» позвонили граждане и сообщили о том, что на первом этаже пятиэтажного дома по ул. Европейской в окне застрял ребенок и умоляет о помощи.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
7-летняя девочка была дома одна, испугалась и попыталась вылезти через окно из квартиры. На окнах квартиры установлена металлическая решетка, поэтому ребенок смог пролезть телом, но ее голова застряла между решеткой. Ногами девочка пыталась встать на небольшом «бортике» цокольного этажа, но он был очень мал и закругленный, поэтому ребенок не мог долго на нем устоять. Прохожие услышали крики ребенка и вызвали спасателей.
Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического оборудования спилили решетку и освободили голову девочки. На место происшествия также прибыли и представители полиции. Им понадобилось около часа, чтобы найти мать ребенка.