Криминал / Происшествия | 17:02 | 22.10.2017 В Полтаве 7-летняя девочка застряла головой в оконной решетке 21 октября в 22:12 в Службу спасения «101» позвонили граждане и сообщили о том, что на первом этаже пятиэтажного дома по ул. Европейской в ​​окне застрял ребенок и умоляет о помощи. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины. 7-летняя девочка была дома одна, испугалась и попыталась вылезти через окно из квартиры. На окнах квартиры установлена ​​металлическая решетка, поэтому ребенок смог пролезть телом, но ее голова застряла между решеткой. Ногами девочка пыталась встать на небольшом «бортике» цокольного этажа, но он был очень мал и закругленный, поэтому ребенок не мог долго на нем устоять. Прохожие услышали крики ребенка и вызвали спасателей. Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического оборудования спилили решетку и освободили голову девочки. На место происшествия также прибыли и представители полиции. Им понадобилось около часа, чтобы найти мать ребенка.

