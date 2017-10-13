В Киеве глава добровольческого движения ОУН устроил стрельбу

21 октября в 16:50 в дежурную часть столицы поступила информация, что возле станции метро «Академгородок» происходит драка и слышны выстрелы. На место происшествия срочно направлены наряды полиции. Предварительно установлено, что там находился Николай К. с женой. У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения ОУН (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП г. Киев.

В результате у пострадавшего (личность установлена) - осязательные ранения в спину и ногу (помощь оказали на месте). Оба мужчины доставят в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта.

На месте происшествия в траве обнаружены ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм. На месте работает следственно-оперативная группа. После проведения первоочередной проверки события будет дана правовая оценка.