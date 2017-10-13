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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 08:29 | 23.10.2017
В Украину пытались ввести 14 тонн протухшей российской хамсы (ВИДЕО)

В ходе совместных мероприятий, проведенных пограничниками отдела «Старица» Харьковского отряда, военнослужащими мобильного пограничного отряда «Дозор» и сотрудниками СБУ, на российско-украинской границе задержаны две партии замороженной рыбы.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Информация о возможном перемещении через государственную границу товаров народного потребления была получена от сотрудников СБУ и оперативных подразделений Госпогранслужбы. В ходе патрулирования направлений возможного нарушения границы в районе населенного пункта Избицкое, а именно - при пересечении нарушителями границы из России, пограничники задержали грузовой автомобиль «Урал» и двух человек без документов. По их словам, они являются гражданами Украины. В ходе осмотра в кузове транспортного средства было обнаружено замороженную рыбу. Всего в автомобиле находилось около 6 тонн хамсы.

В отношении задержанных за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима составлены админпротоколы. Автомобиль с грузом доставлен в отдел пограничной службы.

Кроме того, в результате дальнейших оперативных розыскных мероприятий на окраине н.п. Великий Бурлук Харьковской области сотрудники оперативных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы обнаружили и задержали еще один грузовой автомобиль - «КАМАЗ» без номерных знаков. В нем наш соотечественник перевозил груз замороженной рыбы хамсы общим весом около 8 тонн.

Стоит заметить, что по дате упаковки товара, которая была указана на коробках, срок употребления рыбы российского производства уже закончился.

Автомобили с грузом будет передан сотрудникам ДФС. Продолжаются проверочные мероприятия и устанавливаются лица задержанных.
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