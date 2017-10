| Криминал / Происшествия | 08:29 | 23.10.2017 В Украину пытались ввести 14 тонн протухшей российской хамсы (ВИДЕО) В ходе совместных мероприятий, проведенных пограничниками отдела «Старица» Харьковского отряда, военнослужащими мобильного пограничного отряда «Дозор» и сотрудниками СБУ, на российско-украинской границе задержаны две партии замороженной рыбы. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Госпогранслужбы Украины. Информация о возможном перемещении через государственную границу товаров народного потребления была получена от сотрудников СБУ и оперативных подразделений Госпогранслужбы. В ходе патрулирования направлений возможного нарушения границы в районе населенного пункта Избицкое, а именно - при пересечении нарушителями границы из России, пограничники задержали грузовой автомобиль «Урал» и двух человек без документов. По их словам, они являются гражданами Украины. В ходе осмотра в кузове транспортного средства было обнаружено замороженную рыбу. Всего в автомобиле находилось около 6 тонн хамсы. В отношении задержанных за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима составлены админпротоколы. Автомобиль с грузом доставлен в отдел пограничной службы. Кроме того, в результате дальнейших оперативных розыскных мероприятий на окраине н.п. Великий Бурлук Харьковской области сотрудники оперативных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы обнаружили и задержали еще один грузовой автомобиль - «КАМАЗ» без номерных знаков. В нем наш соотечественник перевозил груз замороженной рыбы хамсы общим весом около 8 тонн. Стоит заметить, что по дате упаковки товара, которая была указана на коробках, срок употребления рыбы российского производства уже закончился. Автомобили с грузом будет передан сотрудникам ДФС. Продолжаются проверочные мероприятия и устанавливаются лица задержанных. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

