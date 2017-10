| Криминал / Происшествия | 08:35 | 23.10.2017 В Украине зарегистрированы новые вспышки африканской чумы Согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области, 15 октября на обочине дороги между с. Майское и с. Ласковое Сватовского района Луганской области было выявлено 8 трупов домашних свиней. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ведомства. При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (ГНИИЛДВСЭ) (г. Киев) 18.10.2017 было выявлено ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) (отчет о результатах исследования № 008448 п.м ./17 от 18.10.2017). Кроме того, согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области 18.10.2017 в частном подсобном хозяйстве гражданина в с. Васильевка Березанского района Николаевской области было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала в ГНИИЛДВСЭ 19.10.2017 установлен диагноз - АЧС (отчет о результатах исследования № 008517 п.м. / 17 от 19.10.2017). С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Сватовской и Березанской районных государственных администрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

