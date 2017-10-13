В Швейцарии вооруженный топором подросток напал на прохожих

В Швейцарии 17-летний подросток, вооруженный топором, напал на прохожих, несколько человек пострадали.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на rbc.ua.

Мотивы нападавшего пока неизвестны, однако полиция отказывается признать это террористическим актом.

Атака произошла вечером в воскресенье, 22 октября, в населенном пункте Флумс. Молодой человек с топором напал на людей возле почтового отделения. После этого он на угнанной машине доехал до бензоколонки, где также атаковал нескольких человек. Сообщается, что точное число пострадавших и тяжесть их ранений пока неизвестны. В полиции отметили, что нападавший был местным жителем.

В правоохранительных органах подчеркнули, что у них нет данных о том, что произошедшее было террористическим актом. Напомним, ранее сообщалось, что в Марселе (Франция) неизвестный напал с ножом на прохожих на железнодорожной станции Сен-Шарль. По меньшей мере два человека погибли. Нападавшего, который якобы кричал "Аллах акбар" во время инцидента, застрелили полицейские.

Фото: EPA