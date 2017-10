| Криминал / Происшествия | 08:44 | 23.10.2017 В Швейцарии вооруженный топором подросток напал на прохожих В Швейцарии 17-летний подросток, вооруженный топором, напал на прохожих, несколько человек пострадали. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на rbc.ua. Мотивы нападавшего пока неизвестны, однако полиция отказывается признать это террористическим актом. Атака произошла вечером в воскресенье, 22 октября, в населенном пункте Флумс. Молодой человек с топором напал на людей возле почтового отделения. После этого он на угнанной машине доехал до бензоколонки, где также атаковал нескольких человек. Сообщается, что точное число пострадавших и тяжесть их ранений пока неизвестны. В полиции отметили, что нападавший был местным жителем. В правоохранительных органах подчеркнули, что у них нет данных о том, что произошедшее было террористическим актом. Напомним, ранее сообщалось, что в Марселе (Франция) неизвестный напал с ножом на прохожих на железнодорожной станции Сен-Шарль. По меньшей мере два человека погибли. Нападавшего, который якобы кричал "Аллах акбар" во время инцидента, застрелили полицейские. Фото: EPA twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7