В Киеве возле Верховной Рады полицейский получил черепно-мозговую травму

Пострадал сотрудник Подольского управления полиции. Он получил черепно-мозговую травму в результате потасовки, которая произошла возле Верховной Рады. Человека, из-за которого был травмирован полицейский, задержали для выяснения обстоятельств конфликта.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев.

22 октября около 18:30 со стороны улицы Шелковичной неизвестный попытался пронести палатку на территорию городка митингующих и спровоцировал конфликт с правоохранителями. В результате возникла потасовка, из-за чего сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму.

По предварительной информации, мужчина ударил полицейского по голове, от чего он потерял сознание и упал на землю. Пострадавшему оказывают помощь врачи скорой, а правонарушителя задержали для установления всех обстоятельств инцидента.

Данное событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Сейчас проводится проверка для установления личности задержанного и обстоятельств правонарушения, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

