Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
23.10.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет международный турнир по Киокушинкай каратэ «Мемориал Виктора Матюшина»
23.10.2017
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Мониторинг цен на продукты питания в Днепре»
23.10.2017
12:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Как перевод часов влияет на здоровье человека»
23.10.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепровская «Самопомощь» и инициативная группа о новых подробностях судебных разбирательств в деле относительно отзыва депутатов Днепровского горсовета»
24.10.2017
10:00		 Прес-конференція: «Перспективні ринки збуту продукції українських товаровиробників»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 09:31 | 23.10.2017
В Харьковской области задержали лесоруба

Золочевским отделением полиции задержан 41-летний мужчина, который рубил лес.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Местные жители сообщили в дежурную часть о том, что в лесу вблизи поселка неизвестные пилят деревья.

При выезде на место происшествия и в ходе проведения осмотра было установлено, что имеет место незаконная порубка дубов. Работники групп быстрого реагирования оперативно задержали злоумышленника. Вещественные доказательства изъяты. Сейчас устанавливается сумма ущерба, причиненная лесному хозяйству.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
19.10.2017 17:51 В Днепре на Донецком шоссе фура влетела в остановку (ФОТО)
17.10.2017 09:37 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
15.10.2017 11:22 Ищут хозяев: в Днепре патрульные нашли потерянную собаку (ФОТО)
13.10.2017 17:03 Во Львовской области открыли медвежий приют (ВИДЕО)
13.10.2017 13:38 Днепропетровские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Чемпионате Украины
Последние новости
23.10.2017
09:31		 В Харьковской области задержали лесоруба
23.10.2017
09:14		 В Киеве возле Верховной Рады полицейский получил черепно-мозговую травму
23.10.2017
08:44		 В Швейцарии вооруженный топором подросток напал на прохожих
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика