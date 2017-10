| Криминал / Происшествия | 09:31 | 23.10.2017 В Харьковской области задержали лесоруба Золочевским отделением полиции задержан 41-летний мужчина, который рубил лес. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области. Местные жители сообщили в дежурную часть о том, что в лесу вблизи поселка неизвестные пилят деревья. При выезде на место происшествия и в ходе проведения осмотра было установлено, что имеет место незаконная порубка дубов. Работники групп быстрого реагирования оперативно задержали злоумышленника. Вещественные доказательства изъяты. Сейчас устанавливается сумма ущерба, причиненная лесному хозяйству. По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

