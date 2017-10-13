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| Криминал / Происшествия | 10:38 | 23.10.2017
В Херсонской области полицейские изъяли наркотиков на сумму более 600 тыс. грн

В Херсоне работники управления противодействия наркопреступности областного главка полиции под процессуальным руководством Херсонской местной прокуратуры задержали преступную группу, которая наладила канал поставки и распространения ацетилированного опия на территории области. Сумма изъятых наркотиков составляет более 600 тыс. грн.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Херсонской области.

Полицейские установили, что в группу входили четыре человека в возрасте от 30 до 45 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за сбыт наркотиков и кражи. Роли между участниками были распределены. Они получали экстракционный опий из другой области, перерабатывали его на ацетилированный, фасовали и сбывали на территории города и области.

Как рассказал начальник управления противодействия наркопреступности областного главка полиции Андрей Денисьевой, подозреваемые действовали в течение года. Они использовали высокий уровень конспирации, постоянно меняли места жительства и средства связи. Сбывали наркотики во время личных встреч с клиентами.

Во время обысков полицейские изъяли у злоумышленников 600 грамм экстракционного опия, 50 мл ацетилированного опия и 30 мл ангидрида уксусной кислоты. Также были изъяты упаковочный материал, весы, банковские карты, средства связи, компьютерная техника и деньги, полученные от сбыта наркотиков. По приблизительным подсчетам, сумма изъятых наркотиков составляет более 600 тыс. грн.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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