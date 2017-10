| Криминал / Происшествия | 10:54 | 23.10.2017 В Киевской области из-за курения в постели чуть не погиб мужчина 22 октября в 18:55 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании в квартире на ул. Олимпийской в ​​г.Бровары. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины. По вызову были направлены два отделения 21-й и 56-й Государственных пожарно-спасательных частей города Бровары. Как стало известно на месте вызова, возгорание возникло непосредственно в жилой комнате. Пожар был локализован в 19:20 и ликвидирован в 19:25. Во время ликвидации пожара пожарные спасли владельца квартиры. На месте происшествия работали 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

