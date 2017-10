| Криминал / Происшествия | 10:59 | 23.10.2017 В Днепре обнаружили нелегальные пункты приема металлолома 21 октября около 12 часов дня патрульный экипаж обнаружил на улице Извилистый пункт приема металлолома. Полицейские обратились к мужчине, который принимал металл, и попросили его предоставить соответствующие разрешительные документы. Их у него не было. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра. Еще один нелегальный пункт приема металлолома во дворе частного дома патрульные нашли на улице Яснополянской. Владелец помещения признался, что принимает металлолом, впрочем лишь для собственных нужд. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу для фиксирования правонарушений. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

