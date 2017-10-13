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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:07 | 23.10.2017
Возле Южного моста в Киеве столкнулось 6 автомобилей

Сегодня, 23 октября, в Киеве в начале Южного моста, в направлении ст. м. Выдубичи, произошло дорожно-транспортное проиществие с участие 6 автомобилей.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Столкнулось шесть автомобилей.По предварительной причине, причиной аварии послужило несоблюдение скоростного режима и дистанции.

Без пострадавших. Ожидают патрульную полицию. Начинает образовываться пробка.

Читайте также: В Киеве произошла серьезная авария с участием двух грузовиков и маршрутки
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