Криминал / Происшествия | 11:19 | 23.10.2017 В Кривом Роге мужчина избил школьницу и украл у нее телефон Сотрудники Металлургического отделения полиции оперативно прибыли на место происшествия и с подробным описанием 16-летней девушки задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. По словам потерпевшей, мужчина угрожал ей ножом, затем ударил головой об забор и забрал мобильный телефон. Нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения. Также жертва сообщила направление, в котором скрылся подозреваемый. Благодаря этому мужчину, который подходил под ее описание, задержали недалеко от места преступления. При досмотре у него обнаружили нож и похищенный мобильный телефон. Происшествие произошло 21 октября 2017 года в 18:50 на ул. Соборности м. Кривой Рог. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Оказалось, что нападавший - 30-летний ранее судимый местный житель. Следователи устанавливают все обстоятельства дела и решают вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту внесены сведения в Едрей по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Злоумышленнику грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы.

