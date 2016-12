| Криминал / Происшествия | 14:42 | 27.12.2016 60% травм дети на Днепропетровщине получают в быту, - эксперт Главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по детской ортопедии и травматологии, профессор Валерий Дегтярь сообщил, что ежегодно в Днепропетровской области травмируется около 470 человек на 10 тыс. детского населения. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Показатель по Украине 490. По городам этот показатель несколько выше, по районам ниже. В травмпункт Днепропетровской областной детской больницы ежесуточно поступает около 100 обращений: за 2015 год - 23 372 ребенка, за 9 месяцев 2016 года 19 800. Количество травм не уменьшается. Причины разные: около 40-45% травм причиняются из-за недосмотра родителей. В целом, 60% травм это бытовой травматизм. 25% - уличный. Много случаев связано с так называемым «синдромом неосторожного обращения с детьми». Это ожоги горячими напитками, выпадение из окон, утопление в ванной и пр. Рост травматизма сезонный. Зависит от погодных условий, каникул. Во время каникул чаще всего поступают дети с ушибами и переломами. Если несчастный случай произошел на улице, в первую очередь нужно обеспечить покой травмированной конечности, обложить ее холодом и, конечно же, вызвать скорую помощь. Также можно дать болеутоляющее в дозировках по возрасту. С целью профилактики детского травматизма необходимо проводить беседы с детьми как в семьях, так и в школах, детсадах. Если ребенок играет, за ним нужно обязательно смотреть. Маленькие дети глотают батарейки, а это чревато серьезными травмами», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7