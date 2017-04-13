Благодаря полиции Днепра водитель Geely не остался без колес

Ночью с 20 на 21 апреля правоохранителям Днепра пришло сообщение о том, что неизвестный пытается снять колеса с автомобиля на ул. Гладкова. Приехав на место событий, полиция обнаружила Geely, у которого отсутствовали уже два колеса и подозрительного мужчину в измазанной одежде с домкратом и гаечным ключем.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

«Неподалеку от авто патрульные нашли инструменты домкрат и гаечный ключ, а впоследствии, за домом № 20 нашли колеса. Обследуя территорию, экипаж заметил мужчину, одежда которого была испачкана. Увидев патруль, он попытался скрыться», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали и вызвали следователей.

Для дальнейшего разбирательства всех обстоятельств человека доставили в отделение полиции Шевченковского района.