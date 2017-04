| Криминал / Происшествия | 14:18 | 27.04.2017 Боксер Вячеслав Узелков под Киевом сбил лося Сегодня утром, 27 апреля, боксер Вячеслав Узелков на гостомельской трассе возле Киева сбил перебегающего дорогу лося и разбил свой внедорожник Mitsubishi, передает «ТСН». Когда спортсмен ехал в сторону Киева, из леса неожиданно возник лось и начал перебегать дорогу. Вячеслав Узелков не успел среагировать на появление животного, вследствие чего оно погибло. В автомобиле существенно повреждена передняя часть, треснуло лобовое стекло. На место аварии прибыла полиция. Узелков отказался прокомментировать случившегося. По словам адвоката спортсмена, Узелков не пострадал, однако находится в шоковом состоянии от произошедшего. Как утверждает защитник, спортсмен двигался со скоростью 75 км/ч, в авто пассажиров не было. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, ДТП, ДТП Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

