Боксер Вячеслав Узелков под Киевом сбил лося

Сегодня утром, 27 апреля, боксер Вячеслав Узелков на гостомельской трассе возле Киева сбил перебегающего дорогу лося и разбил свой внедорожник Mitsubishi, передает «ТСН».

Когда спортсмен ехал в сторону Киева, из леса неожиданно возник лось и начал перебегать дорогу. Вячеслав Узелков не успел среагировать на появление животного, вследствие чего оно погибло. В автомобиле существенно повреждена передняя часть, треснуло лобовое стекло.

На место аварии прибыла полиция. Узелков отказался прокомментировать случившегося.

По словам адвоката спортсмена, Узелков не пострадал, однако находится в шоковом состоянии от произошедшего. Как утверждает защитник, спортсмен двигался со скоростью 75 км/ч, в авто пассажиров не было.