Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
25.01.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепровские моржи предлагают не останавливаться на Крещенском окунании в прорубь»
25.01.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги декларирования доходов граждан, полученных в 2016 году»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 08:53 | 25.01.2017
Дело Пугачева, расстрелявшего патрульных в Днепре, направлено в суд

Уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, имевшие место 25 сентября 2016 года в Днепре, направлены в суд.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

20 января суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого Александра Пугачева еще на 60 суток.

«Во время судебного заседания Пугачев заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Дела будет рассматривать суд по территориальности совершения уголовных преступлений», - отметили в ведомстве.

Читайте также: Порошенко наградил орденом «За мужество» водителя маршрутки, который пытался задержать убийцу днепровских патрульных

Напомним, утром 25 сентября патрульный экипаж в Днепре остановил за нарушение правил дорожного движение автомобиль Сitroen. Водитель, находившийся в розыске, оказал сопротивление, застрелил патрульного Артема Кутушева, ранил его напарницу Ольгу Макаренко и сбежал. Позже девушка скончалась в больнице

Подозреваемым в убийстве патрульного в Днепре оказался боец батальона патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» Александр Пугачев. Правоохранители задержали его, когда он пытался по поддельным документам прооперироваться в больнице.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровск, общество, криминал, убийство, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.01.2017 11:58 В Днепре прошел вечер памяти журналиста Александра Черникова, погибшего в зоне АТО
24.01.2017 10:13 В Днепре охранник магазина избил посетителя
23.01.2017 16:13 Жительница Днепра отметила 100-летний юбилей
23.01.2017 11:54 Гидрометцентр предупредил украинцев о резком похолодании
23.01.2017 09:48 В Днепре стартовал набор оперативников и следователей Нацполиции
Последние новости
25.01.2017
09:22		 МОН намерено привлечь Microsoft к реализации образовательной онлайн-платформы
25.01.2017
08:53		 Дело Пугачева, расстрелявшего патрульных в Днепре, направлено в суд
25.01.2017
08:41		 Сегодня в Украине отмечается День студента
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика