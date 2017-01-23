Дело Пугачева, расстрелявшего патрульных в Днепре, направлено в суд

Уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, имевшие место 25 сентября 2016 года в Днепре, направлены в суд.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

20 января суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого Александра Пугачева еще на 60 суток.

«Во время судебного заседания Пугачев заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Дела будет рассматривать суд по территориальности совершения уголовных преступлений», - отметили в ведомстве.

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Напомним, утром 25 сентября патрульный экипаж в Днепре остановил за нарушение правил дорожного движение автомобиль Сitroen. Водитель, находившийся в розыске, оказал сопротивление, застрелил патрульного Артема Кутушева, ранил его напарницу Ольгу Макаренко и сбежал. Позже девушка скончалась в больнице.

Подозреваемым в убийстве патрульного в Днепре оказался боец батальона патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» Александр Пугачев. Правоохранители задержали его, когда он пытался по поддельным документам прооперироваться в больнице.