| Криминал / Происшествия | 11:52 | 31.01.2017 Для эвакуации жителей Авдеевки подготовили два поезда и 80 автобусов, - ГСЧС Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», в Авдеевке обесточен коксохимический завод: город остался без воды, электричества и тепла. В ГСЧС Украины сегодня, 31 января, под председательством вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко состоялось заседание оперативного штаба относительно ситуации в городе Авдеевка Донецкой области. Об этом ИА «МСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. «Самое главное сейчас - обеспечение режима тишины в Авдеевке для осуществления аварийно-восстановительных работ. На данный момент сформированы 6 пиротехнических расчетов ГСЧС и саперов Минобороны. По данным военных, на протяжении 29 января террористическими группировками осуществлены 400 обстрелов по городу, а 30 января – 800», - отметил Зубко. По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, местными органами власти при взаимодействии с ГСЧС организовано функционирование 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки. Обеспечены минимальное давление и температура теплоносителя (до 40 градусов) в системе теплоснабжения города. Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайших 10 населенных пунктах (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и пребывают в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тыс. человек. Кроме того, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 тыс. 600 чел. за один рейс. Организован контроль над противопожарной защитой печей коксохимического завода. Общую координацию мероприятий относительно защиты населения и проведения аварийно-восстановительных работ осуществляет областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Всего к аварийно-спасательным и других неотложным работам привлечены 230 чел. и 55 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 90 чел. и 30 ед. техники. «В случае осложнения ситуации в г. Авдеевка, ГСЧС сформированы и пребывают в готовности сводный аварийно-спасательный отряд общей численностью около 150 чел., 14 ед. электростанций различной мощности, 22 пункта обогрева и 4 унифицированных моторных подогревателя», - отметил Чечеткин. По его словам, в ближайшие двое суток синоптики прогнозируют низкую температуру: 1 февраля до - 18, 2 - до - 10 градусов). Учитывая такую ситуацию приоритетными заданиями для местных органов власти и служб гражданской защиты является предотвращение размораживания систем теплоснабжения города, добавил Чечеткин. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

