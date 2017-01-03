Днепровские патрульные «подарили» родителям потерявшегося ребенка

31 декабря, около 05:00 часов утра, экипаж патрульной полиции во время несения дежурства в районе жилмассива Березинский, заметил у дороги маленькую девочку возраста около 7 лет. Ребенок был один.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Полицейские подъехали и спросили, почему она одна.

«Девочка заплакала и попросилась к матери. Патрульные успокоили ребенка, посадили в патрульный автомобиль и поехали на поиски родителей. Через некоторое время выяснили адрес, где живет ребенок, поднялись в квартиру. Дверь открыл парень, как выяснилось позже, ее двоюродный брат, который даже не догадывался, что девочка вышла из дома», - отметили в полиции.

Вызвав взрослых - бабушку и мать, патрульные передали ребенка. С матерью провели беседу о надлежащий уход за малолетней дочкой.

