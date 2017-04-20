Днепровские полицейские предотвратили продажу в сексуальное рабство двух жительниц региона

В Днепре сотрудники полиции предотвратили вывоз в Турцию двух девушек, среди которых одна - несовершеннолетняя.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

В полиции отметили, что за каждую из девушек злоумышленники должны были получить $500.

«Своим жертвам - жительницам Днепропетровской области, - мужчины предлагали работу за рубежом в качестве танцовщиц. В дальнейшем женщины попадали в сексуальное рабство. Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области, в аэропорту города Харькова предупредили факт вывоза за границу двух девушек. Таким образом они перекрыли канал международной поставки «живого товара» в город Анталия Турецкой Республики», - отметили в Днепропетровском областном управлении полиции.

В настоящее время принимаются меры по задержанию участников преступной группы, которые покинули территорию Украины и выбыли в Турцию. Также устанавливаются другие пострадавшие с целью документирования всех фактов преступной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

