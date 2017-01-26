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| Криминал / Происшествия | 16:57 | 01.02.2017
ДТП на Запорожской трассе: пострадавшего вырезали из машины (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

В среду, 1 февраля, в Днепропетровской области на трассе «Днепр-Запорожье» произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Caddy и (предположительно) Volkswagen Touareg.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

В результате столкновения пострадал один человек, спасателям пришлось вырезать его из поврежденной машины.

Впоследствии раненый был передан работникам скорой помощи.

Обновлено 16:55. По информации пресс-службы ГУНП Украины в Днепропетровской области оба автомобиля двигались в сторону Днепра. Volkswagen Caddy начал перестроение в правый ряд, где и столкнулся с Touareg. Водитель Volkswagen Caddy госпитализирован в тяжелом состоянии.


 
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Теги: общество, происшествия, ДТП, ДТП, Днепропетровщина

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