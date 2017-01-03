Двухлетний мальчик спас брата из-под упавшего комода (ВИДЕО)

Двухлетний мальчик спас брата из-под упавшего комода, передает «Лига».
Братья Брок и Боуди Шофф пытались забраться в пустой комод, когда тот упал и придавил брата Брока.
Двухлетний Боуди смог столкнуть комод и освободить своего брата.
Инцидент произошел 30 декабря, видео записала камера наблюдения в доме.
«Я немного не решался опубликовать это. Но я чувствую это не только осведомит, но это также невероятно», - рассказал отец близнецов, публикуя видео.
Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка
(hyperlink) на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна