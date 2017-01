| Криминал / Происшествия | 09:55 | 04.01.2017 Двухлетний мальчик спас брата из-под упавшего комода (ВИДЕО) Двухлетний мальчик спас брата из-под упавшего комода, передает «Лига». Братья Брок и Боуди Шофф пытались забраться в пустой комод, когда тот упал и придавил брата Брока.

Двухлетний Боуди смог столкнуть комод и освободить своего брата. Инцидент произошел 30 декабря, видео записала камера наблюдения в доме. «Я немного не решался опубликовать это. Но я чувствую это не только осведомит, но это также невероятно», - рассказал отец близнецов, публикуя видео.

