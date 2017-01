| Криминал / Происшествия | 09:32 | 26.01.2017 Хакеры взломали компьютерную сеть вооруженных сил Швеции Компьютерная сеть вооруженных сил Швеции подверглась масштабной кибератаке, из-за которой пришлось отключить систему, которая использовалась при военных учениях, передает Reuters. Официальный представитель вооруженных сил Швеции Филип Саймон сообщил, что кибератака повлияла на компьютерную систему Caxcis. «С тех пор система отключена», - сообщил он. О том, когда именно произошла атака и кто может за ней стоять, он не уточнил. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: интернет Новости Тизерная реклама Loading...

