Криворожанин получил 8 лет тюрьмы за убийство бывшей сожительницы

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Приговором Дзержинского районного суда Кривого Рога ранее судимый местный житель был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Сообщается, что событие произошло в Металлургическом районе Кривого Рога.
«Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к бывшей сожительнице, где между ними на почве неприязненных отношений возникла ссора. Злоумышленник нанес женщине обутыми ногами и деревянной кухонной доской многочисленные удары по телу, после чего оставил ее умирать на полу», - отметили в ведомстве.
Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы.