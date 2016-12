| Криминал / Происшествия | 10:33 | 29.12.2016 Криворожанин получил 8 лет тюрьмы за убийство бывшей сожительницы Приговором Дзержинского районного суда Кривого Рога ранее судимый местный житель был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Сообщается, что событие произошло в Металлургическом районе Кривого Рога. «Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к бывшей сожительнице, где между ними на почве неприязненных отношений возникла ссора. Злоумышленник нанес женщине обутыми ногами и деревянной кухонной доской многочисленные удары по телу, после чего оставил ее умирать на полу», - отметили в ведомстве. Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы.

