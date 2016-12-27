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| Криминал / Происшествия | 10:33 | 29.12.2016
Криворожанин получил 8 лет тюрьмы за убийство бывшей сожительницы

Приговором Дзержинского районного суда Кривого Рога ранее судимый местный житель был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Сообщается, что событие произошло в Металлургическом районе Кривого Рога.

«Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к бывшей сожительнице, где между ними на почве неприязненных отношений возникла ссора. Злоумышленник нанес женщине обутыми ногами и деревянной кухонной доской многочисленные удары по телу, после чего оставил ее умирать на полу», - отметили в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы.
 
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Теги: общество, криминал, прокуратура, убийство, Днепропетровщина

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