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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 09:07 | 04.01.2017
Криворожанин во время праздничного застолья зарезал свою сожительницу

1 января около 19:00 в Криворожский отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов по ул. Военный городок убита женщина.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили в помещении квартиры на кухне 23-летнюю женщину со смертельным ранением в шею. Тело было направлено на экспертизу для установления причин смерти.

«Умершая не работала, воспитывала семилетнюю дочь. Вместе со своим сожителем жила в съемной квартире. В тот вечер во время застолья у сожителей возникла ссора, во время которой мужчина нанес женщине один удар кухонным ножом в шею. После этого он ушел из дома. Но уже через 15 минут его местонахождение было установлено. Подозреваемого задержали сотрудники патрульной полиции. Злоумышленником оказался местный 39-летний местный житель. Его доставили в отделение полиции и задержали в порядке ст.208 УПК. Орудие преступления - нож изъят с места происшествия», - отметили в полиции.

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Сведения по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
 
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Теги: общество, криминал, убийство, Днепропетровщина

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