На Днепропетровщине 2-летний ребенок чуть не утонул в ванной

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по детской ортопедии и травматологии, профессор Валерий Дегтярь сообщил, что в травмпункт Днепропетровской областной детской больницы ежесуточно поступает около 100 обращений. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Вечером 26 декабря, поступил ребенок из Каменского в возрасте около 2 лет, который чуть не утонул в ванной. Мама одела ему на голову круг и на секунду вышла. Когда вернулась, малыш не подавал признаков жизни. Сейчас ребенок жив, но его состояние характеризуется как тяжелое, он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии», - сказал он. Читайте также: В Днепропетровске 11-летний мальчик облил себя бензином и поджог: обгорело 60% тела

