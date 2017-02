| Криминал / Происшествия | 11:59 | 08.02.2017 На Днепропетровщине чиновник миграционной службы погорел на взятке Вступил в силу приговор Желтоводского городского суда Днепропетровской области начальнику сектора государственной миграционной службы, которого осенью 2015года задержан на взятке Служба безопасности Украины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. Государственный служащий требовал 1,2 тыс. грн за ускорение выдачи внутреннего и заграничного паспортов местному жителю. Приговор суда злоумышленника признал виновным по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или то, что берет неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влияния) криминальной кодекса Украины. Назначено наказания в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

