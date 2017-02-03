На Днепропетровщине чиновник миграционной службы погорел на взятке

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Вступил в силу приговор Желтоводского городского суда Днепропетровской области начальнику сектора государственной миграционной службы, которого осенью 2015года задержан на взятке Служба безопасности Украины.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
Государственный служащий требовал 1,2 тыс. грн за ускорение выдачи внутреннего и заграничного паспортов местному жителю.
Приговор суда злоумышленника признал виновным по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или то, что берет неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влияния) криминальной кодекса Украины. Назначено наказания в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.