На Днепропетровщине дядя во время ссоры убил свою 13-летнюю племянницу

Желтоводской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 27-летнего гражданина, который подозревается в убийстве ребенка (ч.2 ст.115 УК Украины).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«30 декабря 2016 в 100 м от кладбища вблизи с. Ковалево Софиевского района правоохранительными органами были обнаружены фрагменты трупа безвестно пропавшей 13-летней девочки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в сентябре 2016 27-летний житель с. Марье Дмитровка, который приходится дядей потерпевшей, направляясь по дороге в соседнее село вместе с племянницей, во время ссоры нанес девочке несколько ударов кулаком в шею, в результате которых ребенок скончался на месте.

Далее злоумышленник перенес труп к нижней части плотины, взял из дома лопату и присыпал землей. Через два дня он вернулся на место совершения преступления, раскопал землю, облил тело бензином и поджег, после чего остатки трупа снова присыпал землей», - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

