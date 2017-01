| Криминал / Происшествия | 11:25 | 10.01.2017 На Днепропетровщине из-за переохлаждений и обморожений пострадало более 50 человек Директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко сообщил, что с 31 декабря по переохлаждениям и обморожениям в Днепропетровской области оказали помощь 52 людям.



Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».



«51 был госпитализирован. В двух случаях пришлось привлекать сотрудников ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Тяжелых случае не было. Обошлось без ампутация и других травматических последствий», - сказал он.



«51 был госпитализирован. В двух случаях пришлось привлекать сотрудников ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Тяжелых случае не было. Обошлось без ампутация и других травматических последствий», - сказал он.



Заведующий отделением интенсивной терапии политравмы Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Игорь Йовенко добавил, что в ОКБ им.Мечникова не поступали пациенты с переохлаждениями и обморожениями. «В морозную погоду мы рекомендуем не находится на улице длительное время, не оставлять без присмотра детей. Нельзя согреваться алкоголем, горячей водой. Лучше всего –теплый сухой воздух и теплое обильное питье», - сказал он.

