| Криминал / Происшествия | 12:30 | 16.02.2017 На Днепропетровщине СБУ задержала двух «телефонных террористов» В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией во второй половине января задержали двух «телефонных террористов». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. «18 января оперативники спецслужбы задержали мужчину, который в состоянии опьянения «заминировал» автовокзал города Каменское. 27 января в Днепре правоохранители задержали еще одного любителя выпить, который по телефону сообщил о взрывчатке на одном из мостов областного центра», - говорится в сообщении. В обоих случаях возбуждены уголовные производства по статье 259 (ложное сообщение о минировании любых объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторное такой звонок злоумышленника могут осудить от четырех до восьми лет заключения.

