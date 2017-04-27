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| Криминал / Происшествия | 12:21 | 15.05.2017
На Днепропетровщины «Нива» столкнулась с иномаркой: один человек погиб, двое - травмированы

Вчера, 14 мая, около 13:00, на 311 километре автодороги «Знаменка - Луганск – Изварино», произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего один человек погиб, двое – травмированы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

«По предварительным данным, 62-летний водитель «ВАЗ-21214», двигаясь со стороны города Донецк в направлении Днепра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Volkswagen Jetta» под управлением 31-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 63-летняя женщина - пассажир автомобиля «ВАЗ-21214» погибла на месте происшествия, водитель указанного автомобиля и пассажир «Volkswagen Jetta» - девочка 13 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
 
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Теги: происшествия, ДТП, ДТП, Днепропетровщина

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