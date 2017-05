| Криминал / Происшествия | 12:21 | 15.05.2017 На Днепропетровщины «Нива» столкнулась с иномаркой: один человек погиб, двое - травмированы Вчера, 14 мая, около 13:00, на 311 километре автодороги «Знаменка - Луганск – Изварино», произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего один человек погиб, двое – травмированы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. «По предварительным данным, 62-летний водитель «ВАЗ-21214», двигаясь со стороны города Донецк в направлении Днепра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Volkswagen Jetta» под управлением 31-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 63-летняя женщина - пассажир автомобиля «ВАЗ-21214» погибла на месте происшествия, водитель указанного автомобиля и пассажир «Volkswagen Jetta» - девочка 13 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в сообщении. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати ДТП, ДТП, Днепропетровщина Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7