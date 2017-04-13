Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
27.04.2017
12:00		 МОСТ-ДНЕПР: «О необходимости вакцинации от бешенства домашних животных перед летом»
27.04.2017
13:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Бомбы замедленного действия в центре г. Днепр. Общественность возмущена деятельностью на территории города незаконных автомобильных заправочных станций (пунктов). А также, как реагируют городские власти и силовые структуры на обращения граждан»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 10:49 | 27.04.2017
На Яснополянской патрульные задержали пьяного водителя

В ночь с 26 на 27 апреля в полицию поступил вызов о том, что на Запорожском шоссе движется авто Fiat Fiorino, нарушая правила дорожного движения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Патрулируя район, офицеры вскоре заметили авто, похоженее на указанное в ориентировке.

« На перекрестке улиц Яснополянской и Аэропортовская патрульные остановили FIAT, и, общаясь с водителем, обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти процедуру освидетельствования, на что он согласился. Результат оказался положительным - 2.70 промилле», - отметили в ведомстве.

Патрульные составили протокол административного правонарушения по ст. 130 ч1 КоАП (Управление в нетрезвом состоянии), автомобиль был передан трезвому водителю согласно расписки.

Всего за сутки полицейские составили 7 протоколов по ст. 130 КУоАП.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровск, общество, криминал, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
27.04.2017
11:12		 В Днепре полицейские задержали джип, угнанный в Запорожском регионе
27.04.2017
10:57		 Количество родителей, которые хотят прививать своих детей, выросло с 41% до 74% с 2014 года, - специалист
27.04.2017
10:49		 На Яснополянской патрульные задержали пьяного водителя
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика