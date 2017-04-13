На Яснополянской патрульные задержали пьяного водителя

В ночь с 26 на 27 апреля в полицию поступил вызов о том, что на Запорожском шоссе движется авто Fiat Fiorino, нарушая правила дорожного движения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Патрулируя район, офицеры вскоре заметили авто, похоженее на указанное в ориентировке.

« На перекрестке улиц Яснополянской и Аэропортовская патрульные остановили FIAT, и, общаясь с водителем, обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти процедуру освидетельствования, на что он согласился. Результат оказался положительным - 2.70 промилле», - отметили в ведомстве.

Патрульные составили протокол административного правонарушения по ст. 130 ч1 КоАП (Управление в нетрезвом состоянии), автомобиль был передан трезвому водителю согласно расписки.

Всего за сутки полицейские составили 7 протоколов по ст. 130 КУоАП.