| Криминал / Происшествия | 08:21 | 25.01.2017 На Новом мосту автомобиль сбил велосипедиста и скрылся Во вторник, 24 января, в Днепре на Новом мосту произошло ДТП с участием неустановленного автомобиля и велосипеда. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. Сообщается, что около 20:15, автомобиль, который двигался из центра города в направлении левого берега сбил велосипедиста, после чего скрылся. В результат столкновения велосипедист получил перелом ноги и нуждается в операции. «Ехал в самом крайнем правом ряду, светоотражающие липучки на ногах, ботинках, рюкзаке, мигалка на рюкзаке, гирлянда светодиодная на рюкзаке опять-таки, скорость маленькая и тут сзади удар. Нога не выстегнулась потому что не в ту сторону поворачивало. Сразу начал осматривать себя - нога болтается, больно, машины едут прямо на меня», - рассказал пострадавший. Правоохранители просят откликнуться свидетелей ДТП, а также лиц, располагающих информацией относительно деталей происшествия.

