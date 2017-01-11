На Победе ночью чуть не сгорела автостоянка

В среду, 17 января в 21:16, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем на автостоянке, расположенной в Соборном районе Днепра на Набережной Победы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию на место спасатели выяснили, что пожар возник в моторном отсеке автомобиля, который находился на автостоянке.

«Огнем поврежден капот, моторный отсек, лобовое стекло, переднее левое колесо, у авто, которое находилось рядом, высокой температурой оплавлена пластиковая деталь (поворотник) и повреждено лакокрасочное покрытие. Общая площадь пожара 2 кв.м», - отметили в ведомстве.

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В 21:24 пожар был локализован, а в 21:45 ликвидирован. К работам привлекались 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибшего и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются правоохранительными органами.

