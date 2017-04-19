На трассе под Новомосковском столкнулись легковушка и микроавтобус: один погибший

30 апреля в 07:30 в службу спасения «101» поступило сообщение от свидетелей происшествия о необходимости помощи в результате ДТП, которое произошло в Новомосковском районе на трассе М18, «Харьков-Симферополь».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв к месту происшествия спасатели установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобилей Volkswagen Т4 и Geely Engrand.

«Силами личного состава с помощью гидравлических ножниц были высвобождены двое пострадавших из деформированного автомобиля Volkswagen Т4 и Geely Engrand. На момент столкновения в микроавтобусе находилось 4 человека и 2 человека в легковом авто. В результате ДТП погиб 1 человек (женщина, другие данные устанавливаются), которая находилась в микроавтобусе и пострадали 5 человек, которые с различными травмами направлены в ЦРБ города Новомосковск», - отметили в ведомстве.

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К оказанию помощи были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

