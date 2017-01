| Криминал / Происшествия | 12:42 | 13.01.2017 Отобравшим у курьера пиццу киевлянам грозит 10 лет тюрьмы В Дарницком районе Киева двое местных жителей заказали пиццу, но расплачиваться с курьером за нее не стали и применили к нему силу. Действия злоумышленников квалифицированы как разбой, им грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕРП» сообщили в пресс-службе ГУНП в г. Киев. «Инцидент произошел около пяти часов утра. Курьер рассказал полиции, что на работе получил заказ на доставку пиццы, но когда приехал по указанному адресу, двое неизвестных набросились на него, избили и ограбили, угрожая оружием.

Правоохранители через несколько часов задержали злоумышленников. Те были пьяными», - говорится в сообщении. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7