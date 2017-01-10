Отобравшим у курьера пиццу киевлянам грозит 10 лет тюрьмы

В Дарницком районе Киева двое местных жителей заказали пиццу, но расплачиваться с курьером за нее не стали и применили к нему силу. Действия злоумышленников квалифицированы как разбой, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕРП» сообщили в пресс-службе ГУНП в г. Киев.

«Инцидент произошел около пяти часов утра.

Курьер рассказал полиции, что на работе получил заказ на доставку пиццы, но когда приехал по указанному адресу, двое неизвестных набросились на него, избили и ограбили, угрожая оружием.

Правоохранители через несколько часов задержали злоумышленников. Те были пьяными», - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

