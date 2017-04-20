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| Криминал / Происшествия | 11:57 | 04.05.2017
Под Днепром полицейские задержали машину с марихуаной и амфетамином

В среду, 3 мая, на блок-посту «Солонянский» полиция остановила автомобиль Daewoo Lanos под управлением 31-летнего никопольчанина. В салоне автомобиля также находилась 23-летняя жительница Никополя. Во время проверки документов инспекторы заметили, что женщина заметно нервничает, поэтому инициировали дополнительный поверхностный осмотр. В ее личных вещах они обнаружили и изъяли слип-пакеты с веществом зеленого цвета, похожее на наркотическое маихуану и белым кристаллическим веществом похожим на «амфетамин».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Для документирования факта незаконного хранения и перевозки наркотических веществ на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое направлено в НИЭКЦ для проведения исследований.

По данному факту сведения в ЕРДР внесены сведения по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
 
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Теги: общество, криминал, Днепропетровщина

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