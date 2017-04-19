Под Красногоровкой в результате обстрела погиб военнослужащий

В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалеку Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще 4 защитника получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Отмечается, что противник вел огонь со стороны Старомихайловки, что находится на временно неподконтрольной Украины территории.

Противник применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В частности по позициям Вооруженных Сил Украины противник применил 20 мин калибра 82-мм и 30 мин калибра 120-мм.

