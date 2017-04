| Криминал / Происшествия | 08:53 | 28.04.2017 Под Красногоровкой в результате обстрела погиб военнослужащий В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалеку Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще 4 защитника получили ранения. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО. Отмечается, что противник вел огонь со стороны Старомихайловки, что находится на временно неподконтрольной Украины территории. Противник применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В частности по позициям Вооруженных Сил Украины противник применил 20 мин калибра 82-мм и 30 мин калибра 120-мм.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати АТО, новости АТО Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7