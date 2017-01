| Криминал / Происшествия | 08:53 | 17.01.2017 Погоня на Красном Камне: полиция преследовала угнанный внедорожник В минувшее воскресенье, 14 января, около 04:00 в дежурную службы патрульной полиции Днепра поступил вызов об угоне автомобиля НИВА на ул. Коробова (ж/м Красный Каменьк). Заявитель рассказал, что машину оставил у кафе, после чего только увидел, как автомобиль поехал в сторону Набережной. Ключ остался у него, а документы были в салоне, в «бардачке». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства. Ориентировку по факту угона передали в радиоэфир, и в скором времени похожее авто заметили на повороте на ул. Большую Диевскую. Развернувшись, патрульные поехали за ней, и угонщик также заметил полицейских и прибавил скорость. Авто начали преследовать. «Водитель свернул в частный сектор, но потом выехал на дорогу, которая вела в лесопарковую полосу. Патрульные ехали за внедорожником через заросли сколько могли - когда служебный Prius дальше не проехал, инспекторы догоняли беглеца пешком. Между тем, вор наехал в темноте на бревно и задержался, объезжая. Понимая, что его вот-вот догонят, он бросил автомобиль и убежал в лес. Патрульные еще некоторое время искали его по следам, но, к сожалению, не догнали», - рассказали в полиции. Вернулись к найденному автомобиля охранять улики и вызвали следователей отделения Новокодацкого районного отдела полиции. Впоследствии подъехал заявитель, который объяснил, что еще из машины пропали деньги и ключи от другого автомобиля.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, криминал, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7