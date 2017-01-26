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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 14:57 | 30.01.2017
Погоня на пр. Поля: пьяный мужчина убегал от полицейских на машине, находившейся в розыске

В понедельник, 30 января, во время несения службы сотрудники патрульной полиции Днепра обнаружили автомобиль BMW, который двигался в темное время суток с не подсвеченным номером. После того, как полицейские потребовали остановиться, машина пыталась скрыться.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

На пр. А. Поля, на дороге с односторонним движением, водитель резко останавливался, двигался задним ходом, совершал неоднократные развороты и двигался по встречной полосе.

«Совместными усилиями экипажей 0506, 0552, 0651 и экипажем второй роты авто было заблокировано на АЗС по адресу пр. А.Поля 93б. Водителем оказался гаржданин 1986 г. р. с явными признаками алкогольного опьянения. Номерной знак, который установлен на авто находился в розыске», - отметили в полиции.

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На место была вызвана следственно-оперативная группа Днепровского городского отдела полиции. На водителя составлены протоколы по ч.1 ст.130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции»), ч.4 ст.122 («Превышение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на двадцать километров в час, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а также нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам»), постановление ч. 1 ст.126.
 
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Теги: Днепропетровск, общество, криминал, ДТП, ДТП, Днепр

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