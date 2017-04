| Криминал / Происшествия | 09:46 | 24.04.2017 Погоня со стрельбой в Днепре: нарушитель наехал на патрульного и протаранил полицейскую машину В понедельник, 22 апреля, в 17:00 на пр. Слобожанский в г. Днепр работники Управления патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения (нарушитель не пропустил пешехода на переходе) остановили автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением 47-летнего мужчины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Во время выяснения обстоятельств происшествия нарушитель вступил в конфликт с патрульными, после чего внезапно начал движение и совершил наезд на сотрудника полиции, который оформлял протокол, и попытался сбежать, двигаясь в сторону Новомосковска. «Во время преследования полицейские попытались заблокировать нарушителя своим транспортным средством, однако нарушитель повредил патрульный автомобиль и продолжил движение. Для остановки автомобиля также была применено табельное огнестрельное оружие - правоохранители осуществили семь выстрелов по автомобилю нарушителя. Впрочем, мужчина не остановился. В результате машина полицейских из-за механических повреждения вышла из строя и преследование пришлось прекратить», - отметили в полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Полицейские принимают неотложные меры для установления местонахождения водителя и выясняют подробные обстоятельства происшествия.

